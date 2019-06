Il 16 giugno a Cupello l’incontro “La vitamina D: l’ormone del sole”

L’Associazione “la banda di Eugenio”, organizza per domenica 16 Giugno con inizio alle 17.45, presso la “Casa di pietra”, sita in c.da Ributtini a Cupello, il quarto incontro completamente gratuito del progetto “Simpliciter Salus”, dal titolo “La vitamina D: una vitamina e un ormone insieme indispensabile per la nostra salute - Tutto quello che la scienza ha scoperto sulla Vitamina D e che dobbiamo sapere per la nostra Salute”. Durante l’incontro, al quale prenderanno parte in qualità di relatrici, la Dottoressa Luz Marina Donninelli, Dottoressa Luisa Serri, Rosita Ruggieri e Germana Scafetta, verranno affrontati tutti gli aspetti pratici che riguardano la vitamina D: tutti i suoi effetti sulla nostra salute, sull’intestino, sul sistema immunitario, sul sistema nervoso e sull’osso; quando e come assumerla; il suo rapporto con il sole e cosa succede d’estate; il suo rapporto con le creme solari, il movimento e l’alimentazione. E’ necessaria la prenotazione contattando, anche tramite messaggio WhatsApp i seguenti numeri, ai quali rivolgersi anche per chiedere informazioni: 3403437780 e 3889378651.