Allerta Meteo della Protezione Civile: rovesci e temporali

Il Centro Funzionale d'Abruzzo comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l'Avviso di condizioni meteorologiche avverse N.° 18043 PROT. PRE/0016398 del 19/03/2018 recante: “(...) dalla tarda mattinata di domani, matedì 20 Marzo 2018, e per le successive 24-30 ore, si prevedono precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, dapprima sulla Sicilia, in estensione a Lazio, settori appenninici di Abruzzo e Molise, Basilicata e Calabria".

Lo stesso Dipartimento della Protezione Civile raccomanda alle Amministrazioni comunali, "al fine della salvaguardia della popolazione e della riduzione dei possibili disagi, di attuare il monitoraggio sulle aree esposte ad allagamento e a fenomeni gravitativi, anche attraverso il presidio territoriale e a mettere in atto le azioni previste dal Piano di Emergenza Comunale, con particolare riferimento all'informazione della popolazione potenzialmente a rischio; - mettere in atto le attività necessarie alla mitigazione del rischio (ad es. controllo dei sottopassi soggetti ad allagamento, verifica della pulizia delle caditoie); - prestare particolare attenzione a sottopassaggi pedonali e veicolari nonché ad altro manufatto tendente a rapido allagamento; - assicurarsi della tempestività di intervento degli addetti in quanto potrebbero verificarsi blackout elettrici e telefonici anche prolungati".