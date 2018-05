Strade martoriate, in 'trincea' i sindaci del Vastese: "Dateci i soldi per rifarle"

“I soldi ci sono, ma i cantieri per sistemare le strade mulattiera non aprono perché, a fronte della disponibilità manifestata dai comuni del Vastese di appaltare direttamente i lavori, c’è il muro di gomma eretto dalla Provincia”. Sono sul piede di guerra gli amministratori del comprensorio che si sono detti pronti ad occupare la sede dell’ente a Chieti.

La sfida al collega-presidente, Mario Pupillo, sindaco di Lanciano, è stata lanciata sabato nell’aula consiliare del Comune di Vasto dove si sono radunati una ventina di sindaci dell’hinterland, tutti molto arrabbiati. Compatti hanno suonato la carica.

“Nel Vastese abbiamo una viabilità da terzo mondo, ma a fronte di questo disastro troviamo il muro di gomma eretto dalla Provincia”, attacca Giuseppe Rosario Masciulli, primo cittadino di Palmoli che ricostruisce i passaggi di una vicenda, quella relativa ai 9 milioni del Masterplan, il 90% dei quali destinati alla viabilità del Vastese.

“I soldi ci sono”, aggiunge Masciulli, “anche se più si va avanti e più le somme si riducono, ma non abbiano ancora i progetti esecutivi. La riunione serve a chiarire la posizione dei sindaci. Noi siamo tutti compatti, con Vasto capofila e con San Salvo, perché vogliamo dare il nostro contributo a risolvere un problema, quello della viabilità disastrata, che ci vede ogni giorno impegnati in prima linea nel tentativo di dare risposte alle nostre comunità”.

Masciulli ha ricordato le tappe della querelle che vede contrapposti i sindaci alla Provincia. Nel corso di una riunione avuta in Regione qualche settimana fa, alla presenza del governatore- senatore Luciano D’Alfonso, era stato deciso che i Comuni si sarebbero visti assegnare direttamente i fondi del Masterplan. Quindi sarebbero state firmate le convenzioni per poter appaltare i lavori entro luglio. Sembrava che i sindaci l’avessero spuntata, invece Pupillo qualche giorno dopo, agitando lo spettro della “delegittimazione”, ha rimesso tutto in discussione appellandosi alle competenze della Provincia in tema di viabilità e di edilizia scolastica e nel corso di una conferenza stampa aveva chiesto a D’Alfonso di riflettere sulla decisione di affidare direttamente ai Comuni i fondi del Masterplan “perché può aprire pericolosi precedenti sul territorio”.

“Il nostro obiettivo è rendere le strade provinciali percorribili nel più breve tempo possibile”, rilancia Carlo Moro, sindaco di Lentella, “saremmo stati solo soggetti attuatori, ma Pupillo dice che non abbiamo le competenze. Le nostre strade sono martoriate, sono anni che la Provincia non fa interventi”.

Puntuale è arriva la provocazione del primo cittadino di Schiavi di Abruzzo.

“Metto a disposizione un pullman, a mia spese, per un giro turistico lungo le arterie del Vastese”, è la proposta lanciata da Luciano Piluso, “dalle nostre parti non viene più nessuno perché abbiamo strade impercorribili. Ci siamo offerti per risolvere il problema, ma siamo stati trattati come cattivi amministratori. Se necessario occuperemo la Provincia”.