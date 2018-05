Buon Primo Maggio dal Partito dell'Automobilista

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Buon primo maggio a tutti, a coloro che il lavoro ce l'hanno ed a coloro che non ce l'hanno e lo vanno cercando. A coloro che sono spesso frustati e sfruttati, a coloro che rischiano la vita quotidianamente sulle strade, sui cantieri, negli stabilimenti e nei cieli e nei mari.

Buon primo maggio agli insegnanti ed a tutti gli operatori della scuola che sempre più rappresentano un baluardo o un avanposto abbandonato nella crescita dei nostri figli.

Buon primo maggio a chi si occupa e si cura della salute degli altri, a chi consuma le sue energie per ridare un momento di gioia o serenita' a chi non sta bene o a chi soffre.

Buon primo maggio ai pensionati , ai tanti che hanno speso una vita per darci una Italia migliore.

Buon primo maggio ai giovani, ai meridionali soprattutto, a coloro che si affacciano per la prima volta al mondo del lavoro e si accorgono che questa societa' e' tutta sgangherata, piena di odio , invidia e poverta' culturale ed intellettuale, cioe' un luogo che invece di includere fa spesso vincere la " grezzità o la grettezza".