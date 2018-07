Trasporto studenti: uno sconto del 10% per altri quindici comuni del Vastese

Un provvedimento del Consiglio Regionale dell'Abruzzo ha deliberato una riduzione del costo del titolo di viaggio nominativo del 10% per gli studenti di età compresa tra 11 e 26 anni residenti in aree montane.

Questa decisione allarga la platea dei beneficiari rispetto ad altri provvedimenti del passato. I nuovi comuni del Vastese che usufruiranno della riduzione sono Carpineto Sinello, Casalanguida, Dogliola, Cupello, Fresagrandinaria, Gissi, Furci, Guilmi, Lentella, Liscia, Monteodorisio, San Buono, Palmoli, Scerni e Tufillo.

Non bisognerà inviare domande alla Regione o al Comune di residenza: saranno infatti le ditte di trasporto pubblico a trasmettere periodicamente al Consiglio Regionale i rendiconti delle mancate entrate dopo l'applicazione diretta della riduzione.

La forma del provvedimento ha destato perplessità fra i cittadini poiché all'inizio non era stato diffuso l'elenco dei comuni che già usufuivano dell'agevolazione. Il Presidente del Consiglio Regionale dell'Abruzzo Giuseppe Di Pangrazio ha quindi diffuso una nota di chiarimento: "Con il provvedimento dell'ufficio di Presidenza n.77/2018 abbiamo individuato i Comuni montani del territorio regionale che erano rimasti esclusi dalla agevolazioni per il trasporto scolastico, così come previsto dalla delibera di Giunta regionale n.548/2016.

Quindi i Comuni previsti nella nostra delibera e ieri annunciati in conferenza stampa sono i "Comuni montani" che non facevano parte di precedenti provvedimenti regionali. Questi Comuni sono stati scelti sulla base di criteri oggettivi che li definiscono montani in virtù della legislazione vigente." Il provvedimento integra, allarga ed estende, la platea dei beneficiari, rispetto a quanto già deciso da altri provvedimenti regionali, che invece avevano escluso questi 129 comuni dalle agevolazioni.

"Nello specifico - aggiunge Di Pangrazio - i Comuni abruzzesi che usufruiscono dello sconto per il trasporto sono individuati in tre distinti provvedimenti: la delibera di Giunta regionale numero 548/2016 (comuni ricompresi nelle Aree interne, così come definite dall'ex Decreto Barca); I Comuni ricompresi nell'area interna "Alto Aterno-Gran Sasso Laga" (delibera di Giunta numero 613/2016). Infine, l'ultimo elenco è quello relativo ai Comuni ricompresi nella delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale numero 77/2018, presentata ieri in conferenza stampa."

Infine occorre precisare che:

1. Lo sconto per i trasporti si applica solo ai comuni montani;

2. L'agevolazione vale solo per il trasporto extra urbano e non urbano;

3. Non vi è alcun limite di reddito per beneficiare dell'agevolazione;

4. L'agevolazione vale solo per il trasporto su autobus e non per il trasporto ferroviario;

5. L'agevolazione si applica ai titoli di viaggio mensili e annuali, non per il singolo biglietto;

6. L'agevolazione è riferita agli studenti in età tra gli 11 e i 26 anni compiuti;

7. L'agevolazione per il 2018 vale per il periodo dal 1 settembre al 31 dicembre;

8. Ogni gestore del trasporto pubblico applica direttamente l'agevolazione.

Secondo la Delibera di Giunta 548/2016 sono già beneficiari del medesimo provvedimento tutti i comuni compresi nella Strategia per le Aree Interne Basso Sangro - Trigno, che inoltre beneficiano anche di ulteriori agevolazioni specifiche non solo per gli studenti ma anche per i lavoratori pendolari. La zona alto-vastese del Basso Sangro - Trigno comprende Carunchio, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Fraine, Montazzoli, Roccaspinalveti, Torrebruna, San Giovanni Lipioni e Schiavi di Abruzzo.