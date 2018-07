Incidente mortale sulla Trignina: perde la vita quarantenne di Vasto

Un uomo è morto e due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto all'alba sulla Statale 650 Fondo Valle Trigno al km 66, tra i comuni di Fresagrandinaria e Lentella (Chieti).

Nell'incidente, in un tratto in curva, sono rimasti coinvolti un camion, carico di derrate alimentari e diretto verso la costa, e due auto, un'Alfa Romeo Giulietta e una Fiat Punto che viaggiavano in senso opposto. Nello scontro è morto il conducente della Punto, un quarantenne di Vasto che si stava recando al lavoro a Fresagrandinaria (Chieti); i feriti sono stati trasportati da ambulanze del 118 all'ospedale di Vasto.

Il traffico è rimasto bloccato nei due sensi di marcia per consentire il recupero dei mezzi. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Vasto, insieme ai Carabinieri, che si occupano dei rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente, e a personale dell'Anas.