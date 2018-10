Viadotto Sente tra Abruzzo e Molise: M5S annuncia 2 milioni di euro per la riapertura

"Viadotto Sente grandissimo risultato". E' così che titola un post del consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle Andrea Greco. Il quale contiuna: "Non abbiamo fatto chiacchiere, ma fatti. A distanza di poco più di un mese abbiamo ottenuto un grande risultato: il Governo, nel 'Decreto Emergenza', ha stanziato 2 milioni di euro per il viadotto Sente".

Una notizia tuttavia incompleta perché non ci spiega come verranno utilizzati i fondi e in quanto tempo potrebbero portare alla riapertura del gigante buono che collega Agnone con Castiglione Messer Marino. Non ci sono tempistiche e non sono specificati nel dettaglio gli interventi che andranno effettuati sull'arteria. Noi attendiamo fiduciosi di sapere come e quando il Sente riaprirà.... (CONTINUA A LEGGERE QUI SU altomolise.net)