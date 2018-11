Black Friday, in Abruzzo gli acquisti on-line fanno il +42%

Nella settimana del 'Black Friday' anche in Abruzzo sono tante le iniziative promosse dalle attività commerciali e l'attenzione si focalizza sull'evoluzione dei mercati in un contesto di crescente digitalizzazione dell'economia e in particolare, della distribuzione di beni e servizi. Mentre il valore delle vendite al dettaglio ristagna, a livello regionale lo shopping online registra un dinamismo significativo: nell'ultimo anno gli acquirenti online sono saliti del 42,1%. Emerge da un'analisi di Confartigianato Imprese Chieti L'Aquila su dati della Confederazione nazionale.

Se, infatti, i negozi tradizionali fanno sempre più fatica e solo la grande distribuzione regge - evidenzia l'associazione - il vero vincitore è il web. Nel 2017, in Abruzzo, il 30% della popolazione di età compresa tra i 16 e i 74 anni ha ordinato beni o servizi online per uso privato.

"Le piccole attività commerciali e artigiane, in un momento estremamente difficile'', sottolinea il direttore di Confartigianato Chieti L'Aquila, Daniele Giangiulli.