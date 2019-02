La grande generosità dei dipendenti Sevel: donate due tonnellate di cibo ai bisognosi

Ben 2,084 tonnellate di cibo non deperibile è stato raccolto mercoledì 6 febbraio alla Sevel di Atessa, lo stabilimento di veicoli commerciali più grande d’Europa, in occasione della Colletta Alimentare Aziendale.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Banco Alimentare Abruzzo - una delle ventuno sedi regionali della Rete Banco Alimentare, coordinata a livello nazionale dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus - aveva lo scopo di recuperare cibo per donarlo a persone bisognose. A livello nazionale, la Rete sostiene 1.584.271 poveri mediante 8042 enti convenzionati (Caritas, associazioni di volontariato, parrocchie, case famiglie ecc.), mentre in Abruzzo e Molise il Banco Alimentare provvede al sostentamento di 34.958 bisognosi mediante 213 enti convenzionati.

Nel corso della giornata, in tantissimi, tra gli oltre 6.000 dipendenti Sevel e i circa 600 dipendenti delle ditte esterne, hanno accolto l’invito a donare cibo non deperibile ai volontari del Banco Alimentare presenti alle porte 27, 25 e 24 a inizio turno.

Quanto raccolto sarà distribuito sin dai prossimi giorni dal Banco Alimentare agli enti caritatevoli del territorio convenzionati: Associazione "Non sei solo" e Associazione R.e.d. (Atessa), Arciconfraternita Orazione e Morte S. Filippo Neri, Associazione volontariato Agape, Banco Solidarietà di Lanciano e Ortona, Caritas parrocchia S. Cuore, Caritas parrocchia Ns. Signora del Carmelo, Caritas parrocchia S. Antonio di Padova, Caritas parrocchia San Pietro Apostolo, Caritas parrocchia Spirito Santo, Ass. Cittadini Insieme, Associazione Progetto Vita Onlus (Lanciano), Caritas parrocchia S. Maria Maggiore (Casoli), Caritas parrocchia S. Stefano (Castelfrentano), Caritas parrocchia Santa Maria del Popolo (Altino), Caritas parrocchia Madonna delle Grazie, Caritas parrocchia Santa Maria del Porto, Caritas parrocchia dell'Immacolata Concezione (San Vito Chietino).

A loro volta, queste realtà distribuiranno i prodotti ad oltre 2 mila persone bisognose del territorio.

Quella di ieri è stata la seconda edizione della Colletta Alimentare nel gruppo Fca, la prima in Sevel. L’iniziativa rientra nei programmi aziendali di sostegno alla vita delle comunità locali attraverso azioni concrete nei confronti delle persone più bisognose e con l’aiuto degli enti che operano sul territorio abruzzese.

“La Colletta in Sevel – commenta Luigi Nigliato, presidente del Banco Alimentare Abruzzo – è stata una giornata indimenticabile, grazie alla partecipazione concreta ed entusiasta ai bisogni del territorio della più grande industria del centro sud Italia. Sono stati tantissimi i dipendenti che hanno voluto rispondere al nostro invito, generosamente e intelligentemente supportato dal management aziendale che ha saputo ben coinvolgere l’intera comunità. Ora immediatamente distribuiremo quanto donato ai bisognosi del territorio. Grazie di cuore a quanti hanno reso possibile il gesto, e a quanti hanno donato cibo per chi vive nel bisogno”.