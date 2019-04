Navigare in modo sicuro: come proteggere i dati personali online al meglio

La maggior parte delle persone, per un motivo o per l'altro, ogni giorno condivide su internet i propri dati personali, mettendo in serio pericolo la propria privacy ed anche il proprio patrimonio. Infatti, attualmente le violazioni informatiche sono all'ordine del giorno e tendono ad arrecare danno soprattutto ai navigatori inesperti.

Di fatto, i dati personali degli utenti, attualmente, possono essere considerati come il nuovo petrolio, ovvero una incredibile fonte di guadagno. A servirsene sono i giganti del web, come ad esempio Google, ma anche per gli hacker, che se ne avvalgono per estorcere denaro o per attuare veri e propri furti d'identità.

In questo modo è possibile assiste ad una totale perdita di controllo delle e-mail, delle foto pubblicate sui social network e delle conversazioni salvate sul telefono. Ma come fare, quindi, a capire se un sito è effettivamente sicuro o se è stato ideato per truffare gli utenti?

Il lucchetto verde sul browser: uno strumento utile per navigare in sicurezza

Avrete certamente notato che la barra degli indirizzi ha cominciato a comportarsi in maniera anomala: a volte evidenzia un lucchetto verde, altre volte un lucchetto con una barra rossa ed altre volte ancora nulla. Si tratta di una vera e propria rivoluzione, che permette di aumentare la consapevolezza dell'utente nell'utilizzare i siti disponibili sul web. Di fatto, si sconsiglia di effettuare pagamenti e di digitare password esclusivamente sui siti in cui non compare il lucchetto verde ed identificai con il protocollo http.

Infatti, le versioni più aggiornate dei browser etichettano come siti sicuri solo i siti dotati di certificati SSL (Secure Sockets Layer), il che vuol dire che la Certification Aucthority che li emette effettua un controllo preventivo sul sito interessato, che deve essere raggiungibile attraverso un protocollo di comunicazione sicuro a 128 bit o superiore, che è riconoscibile dal prefisso "https", anteposto al nome del dominio. Questa importante innovazione del mondo del web è utile a chi vuole fare acquisti sulla rete, ma anche a chi è interessato ai giochi casinò online, che spesso celano delle vere e proprie truffe.

Certificati SSL: perché sono importanti?

Quando si vuole navigare su un sito web si hanno due possibili protocolli tramite i quali collegarsi: HTTP ed HTTPS. Il primo è il canale di comunicazione tradizionale e tutte le informazioni che vengono scambiate con esso risultano facili da tracciare. Utilizzando il secondo, invece, il browser dell'utente ha modo, grazie al certificato SSL messo a disposizione dal sito, di verificare l'autenticità dell'interlocutore.

Dunque, tutte le informazioni scambiate con questo protocollo vengono crittografate e sono leggibili solo dai diretti interessati, garantendo un elevato grado di privacy. Di fatto, alcune compagnie che operano nel settore IT hanno deciso di mettere in evidenza l'importanza di tale scelta, come Google che è deciso ad allertare in modo esplicito l'utente in caso di collegamento ad un sito web non sicuro.

Inoltre, sembra che le piattaforme prive di idonea certificazione riceveranno con il passare del tempo sempre meno visibilità sui vari motori di ricerca. Di fatto, esistono diversi tipi di certificato SSL, a cui corrispondono differenti livelli di sicurezza. Tuttavia, la loro presenza, come si è potuto constatare, è estremamente importante.