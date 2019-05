Turismo, il 10 maggio convegno su B&B Abruzzo e norme

"Approfondimento sulle principali norme che interessano i bed and breakfast abruzzesi a conduzione familiare": è il convegno in programma il 10 maggio prossimo, alle 14, a Santa Maria Imbaro (Chieti) nella sede della DMC Sangro Aventino, organizzato dall'Associazione AbruzzoBnB. Il convegno è destinato agli operatori. Il gestore del B&B, oltre a rappresentare un presidio per l'accoglienza autentica di qualità, è punto di riferimento territoriale per la promozione del turismo, quindi patrimonio di conoscenza ed eccellenza che va tutelato, aiutato e valorizzato. La tendenza dei flussi turistici degli ultimi anni in Italia vede queste strutture familiari come le migliori sia per entrare in contatto in modo naturale e sostenibile con il territorio sia per il rapporto qualità prezzo, nonché per la variegata scelta di realtà d'accoglienza che il territorio offre: bellissime strutture davanti al mare, palazzi d'epoca, country house, rifugi montani, alloggi diffusi in borghi antichi.