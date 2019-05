Castelguidone: esondato il torrente di Vallone, impossibile raggiungere la Trignina

Esondato nella notte il torrente di Vallone di San Giovanni al confine tra i comuni di San Giovanni Lipioni e Castelguidone (Chieti). Le abbondanti piogge delle ultime 48 ore hanno ingrossato il torrente, che sfocia nel fiume Trigno, provocando la fuoriuscita dagli argini e riversando sulla sede stradale fango e detriti.

Impossibile utilizzare il ponte che consente il collegamento alla strada statale 650 fondovalle Trigno. La strada è impraticabile e non consente il passaggio dei veicoli diretti da Castelguidone verso la Trignina che può essere raggiunta solo dal Molise in direzione Trivento (Campobasso), dalla frazione Penna. Nei mesi scorsi erano stati fatti interventi di messa in sicurezza del ponte dopo precedenti episodi di straripamento.