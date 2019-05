Maltempo, chiuso il tratto che da Colle Marrollo conduce a Gissi e Monteodorisio

A causa degli allagamenti dovuti alle frequenti piogge di questi giorni, il tratto che da Colle Marrollo conduce a Gissi e Monteodorisio è stato transennato, onde evitare situazioni di gravissimo pericolo per gli utenti della strada. Lo comunica il sindaco di Scerni, Alfonso Ottaviano, "Si rammenta che il Comune di Scerni pone in essere tutti gli interventi di propria competenza, ma ciò nonostante lo straripamento del fiume Sinello (di competenza della Regione Abruzzo e nello specifico degli enti sotto ordinati) inesorabilmente provoca siffatti allagamenti. Ad ogni buon conto, di concerto con l'ufficio tecnico, siamo tornati a segnalare detta situazione, come già precedentemente fatto il 17/10/2017".