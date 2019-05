Carpineto Sinello, i programmi di Antonio Colonna e Gianluca Agricola

Consolidamento del cimitero comunale, riqualificazione del castello ducale, realizzazione di alloggi di edilizia popolare, sistemazione della villa comunale: sono solo alcuni degli obiettivi che si prefigge di raggiungere la lista civica "Riformisti e democratici per Carpineto" con candidato sindaco Antonio Colonna e formata da Luciano Bologna, Domenico Di Paolo, Danilo Di Vito, Domenico Fidelibus, Domenico Galizia, Emilio Gattella, Filomena Lucci, Antonio Pica e Giuseppe Zocaro.

"La nostra lista racchiude esperienza, disponibilità e volontà di amministrare insieme ai nostri cittadini", afferma Colonna, sindaco uscente che ci riprova. Tra i propositi più importanti da portare a compimento c'è la messa in sicurezza del cimitero comunale caratterizzato da gravi problemi statici alle strutture a causa della frana che insiste in quella zona, "Abbiamo riclassificato l'area a rischio elevato, il progetto già c'è e il primo lotto è in fase di realizzazione", spiega Colonna, "abbiamo intenzione di completare il museo del maiale, la sua sola esistenza non è sufficiente a garantire la valorizzazione del prodotto locale. Tra gli altri obiettivi ci sono anche il recupero della discarica comunale in via Colle Mulino, il gemellaggio con due paesi europei e la creazione di un centro diurno per anziani". Sicuro di essere rieletto, Colonna, non teme il suo sfidante, Gianluca Agricola, alla guida della lista "L'Alternativa" formata da Clara Bruno, Fulvio Porcelli, Giuseppe Basso, Marco Grifasi, Giovanna Feninno, Lorenzo Rongioletti, Andrea Leone, Maurizio Tricarico, Massimiliano Romano e Tommaso Pagliarella.

"Vogliamo guidare questo cambiamento, riorganizzando l'attività amministrativa e l'erogazione dei servizi comunali in modo da rispondere sempre più alle esigenze dei cittadini", afferma Agricola, "Si tratta di iniziare un nuovo percorso rimanendo rispettosi dell'ambiente e del risparmio energetico, rivolgendo un occhio di riguardo ai bambini e alla scuola, aiutando i soggetti più deboli della comunità", continua, "arricchendo di iniziative culturali e sportive tutta la collettività"