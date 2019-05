A Palmoli Giuseppe Masciulli ci riprova: gli si contrappone Venanzio Tilli

Dopo 19 anni di mandato Giuseppe Masciulli cerca di riconfermare la fascia tricolore e si ricandida a capo della lista civica "Rinnovamento". "La lista si propone di continuare ad amministrare il Comune in uno spirito di servizio verso la collettività nel rispetto delle istituzioni, leggi e regolamenti", afferma Masciulli. La lista è formata da cittadini con comprovate competenze amministrative e giovani alla loro prima esperienza e sono: Massimiliano Barattucci, Luca Barisano, Valentina Conti, Rossella D'Alessandro, Paride De Santis, Lorenzo Di Ninni, Nico D'Aloisio, Donato Ferraina, Roberta Marulli e Luana Spalletta. "Negli obiettivi dei prossimi cinque anni c'è la volontà di continuare a lavorare, in accordo con gli altri Comuni del territorio, contro la realizzazione di discariche di rifiuti speciali e pericolosi che potrebbero compromettere la qualità ambientale", continua Masciulli, "intendiamo garantire agli anziani una buona assistenza domiciliare ma anche coinvolgere e avvicinare di più i giovani alla politica creando un canale di ascolto". Nel programma c'è l'intenzione di continuare con i lavori di recupero del castello Marchesale, del collegio Sacra Famiglia e dell'ex stazione del corpo forestale in piazza Bernini, oltre al completamento delle strutture sportive esistenti. "Attenzione anche alle scuole con il completamento dei lavori del polo scolastico di Fontelacasa che raggrupperà la scuola dell'infanzia e l'asilo nido al servizio dei Comuni di Palmoli, Dogliola e Tufillo", continua Masciulli.

Gli si contrappone con la lista "Insieme per Palmoli" Venanzio Tilli insieme ai candidati consiglieri Gilberto Monaco, Angelo Raimondi, Nicola Gianforte, Vincenzo De Libertis, Stefania Di Ninni e Medea Tilli. "Come prima cosa intendiamo riqualificare il centro storico del paese e rivedere il P.r.g. individuando una nuova zona di espansione", spiega Tilli, "chiudere il centro per rifugiati e richiedenti asilo e sostituirlo con un centro anziani o casa di riposo, realizzare un parco eolico in contrada Imerse e acquistare nuovi giochi per l'area all'interno della villa comunale". Tra gli obiettivi anche la predisposizione di un piano di interventi contro il dissesto idrogeologico e un piano straordinario di prevenzione degli incendi.