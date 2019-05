A San Buono nuova sfida tra Elio Longhi e Nicola Zerra

Non cercherà un secondo mandato il sindaco uscente di San Buono, Nicola Filippone che affiderà la prosecuzione del suo operato a Elio Longhi. Con la lista "La rinascita San Buono" Longhi sarà sostenuto da Federica Cupaiolo, assessore nella precedente amministrazione, Antonio Marcianelli, consigliere, e Lorenzo di Dante Cupaiolo, Lorenzo di Osvaldo Cupaiolo, Carlo Delle Donne, Antonio Amedeo Di Paolo, Mauro Ghianni, Stefano Neri, Graziano Russo e Giacinto Giuseppe Sambrotta. "Intendiamo continuare la lotta alle discariche di rifiuti abusive sul territorio", afferma Longhi, "migliorare ed incrementare il servizio di raccolta differenziata e sistemare l'area cimiteriale, migliorare l'illuminazione pubblica e la viabilità urbana. Tutto questo sempre con trasparenza, responsabilità e dedizione alla causa, impegnandoci a fare il meglio per tutti".

A capo della seconda lista "Alternativa per San Buono" c'è Nicola Zerra, già sindaco negli anni '90. Nel suo programma amministrativo Zerra intende risolvere il problema della viabilità interna, anche con finanziamenti per l'attività di consolidamento delle strade della zona antica, ma anche mettere in sicurezza le strade di accesso al paese. "Bisogna coinvolgere di più i cittadini con la creazione di un comitato per ascoltare e cercare di risolvere le loro esigenze", dice Zerra, "E' importante inoltre incentivare le attività commerciali e artigianali affinchè esse non muoiano e rendersi disponibili a tutte le associazioni locali, Pro Loco, Avis e associazioni sportive", conclude Zerra. La lista è composta da: Franca Paola Cericola, Donatella Colantonio, Davide Cupaiolo, Vincenzo Del Villano, Roberto Di Giacomo, Vincenzo Marcianelli, Sandro Neri, Mario Ranni, Patrizio detto Maurizio Solazzo e Raffaele Vitulli.