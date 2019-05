Alla "G. Spataro" di Gissi lezione di disostruzione delle vie aeree con la Valtrigno e il Lions club San Salvo

Una numerosa e attenta platea ha partecipato giovedì 23 maggio 2019 all’interessante incontro formativo sulle tecniche e manovre di disostruzione delle vie aeree, presso la Sala riunioni della sede centrale dell’Istituto Omnicomprensivo “G. Spataro” di Gissi.

L’iniziativa, prevista nell’ambito del Service “Viva Sofia”, è statapromossa dal Lions Club di San Salvo ed è stata recepita dalla Scuola che l’ha inserita nel proprio Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

Il progetto prende avvio da quanto accaduto realmente ai una bambina di Faenza, Sofia, che stava soffocando a causa di un gamberetto ed è stata salvata grazie al pronto intervento della madre con la manovra di disostruzione delle vie aeree, imparata durante un corso organizzato dal Lions club Faenza e Valli Faentine.

Dopo il saluto di benvenuto della Dirigente scolastica, Dott.ssa Aida Marrone, e una sapiente introduzione della Prof.ssa Silvana Marcucci, responsabile del Service “Viva Sofia” per i Lions, l’incontro ha visto impegnato un folto gruppo di volontari dell’Associazione di Protezione Civile Valtrigno ONLUS di San Salvo. Insegnanti delle scuole dell’infanzia e primarie, docenti di sostegno, genitori e collaboratori scolastici sono stati accompagnati con professionalità in un percorso formativo seguito con attenzione, che ha unito input teorici e attività pratiche Gli operatori della Valtrigno hanno presentato procedure utili a salvaguardare la vita in attesa del personale sanitario di soccorso, insegnando le manovre di disostruzione delle vie aeree, oltre a elementi di primo soccorso.

Un’importante occasione di formazione condivisa per il personale scolastico e le famiglie e, insieme, di promozione della salute e del benessere, grazie ad un progetto che ancora una volta, in modo virtuoso, costruisce sinergie tra la scuola e il territorio e le sue espressioni.