Voto alle Europee ed in quindici comuni del Vastese

Sono quindici i comuni in cui si vota per il rinnovo del consiglio comunale. L’appuntamento con le urne è per i cittadini di Cupello, Monteodorisio, Gissi, Carpineto Sinello, Fresagrandinaria, Liscia, Montazzoli, Palmoli, Pollutri, Roccaspinalveti, San Buono, San Giovanni Lipioni, Schiavi di Abruzzo, Torrebruna e Villalfonsina. Diversi i sindaci che, pur avendo la possibilità di ricandidarsi, si sono ritirati lasciando spazio ad altri; invece ce ne sono alcuni di lungo corso che puntano al secondo mandato pur avendo alle spalle decenni di amministrazione.

Tra le sfide più avvincenti c’è quella di Monteodorisio. Nel piccolo centro dell’hinterland sono due i candidati sindaci in corsa, dopo l’uscita di scena della lista civica di centrosinistra guidata da Daniele Molisani (“SiAmo Monteodorisio”), il cui ricorso è stato rigettato dapprima dal Tar e in seguito dal Consiglio di Stato. Si contendono lo scranno più alto Catia Di Fabio (“Nuovo Agire”), 41 anni, dirigente scolastica e Nicola Generoso (“Legati per Monteodorisio), 41 anni, imprenditore agricolo. Sono entrambi espressione del centrodestra.

A Cupello, dove il sindaco uscente, Manuele Marcovecchio ha rinunciato alla carica di primo cittadino dopo essere stato eletto consigliere regionale della Lega, ci sono tre competitor di cui due donne: Graziana Di Florio, 47 anni, infermiera professionale, assessore alle politiche sociali uscente, è la candidata sindaca della lista “Eccoci per Cupello”, che si pone in continuità con l’amministrazione comunale di centrodestra. Poi c’è Camillo D’Amico, 55 anni, consigliere comunale uscente, che insieme all’ex sindaco Angelo Pollutri, ha dato vita alla lista civica “Insieme per Cupello”, nata per riunire il centrosinistra dopo la debacle del 2014. E infine Roberta Boschetti, 40 anni, dirigente di una scuola per l’infanzia ed esponente di punta del Comitato per la difesa del comprensorio. Dopo essere stata in prima linea contro il progetto della quarta vasca del Civeta, ha deciso di debuttare in politica, guidando la lista “Risposta civica”.

A Gissi il sindaco uscente Agostino Chieffo (Patto per Gissi) punta al secondo mandato. Il suo sfidante è Adriano Zambi (Alternativa democratica per Gissi). Il centrosinistra, che cinque anni fa perse le elezioni per un voto, ha rinunciato a presentare la lista.