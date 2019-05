All'Istituto Comprensivo di Gissi presentato l'evento "Lo sport nel sangue"

L’Avis di San Buono, sempre presente sul territorio, ha organizzato un incontro formativo con gli studenti dell’ITEdell’Istituto Omnicomprensivo di Gissi per avvicinare sempre di più le persone al mondo della donazione del sangue, in particolar modo per sensibilizzare le nuove generazioni in merito a questo vero e proprio “atto d’amore”. Accolti dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Aida Marrone, all’incontro sono intervenuti il Presidente dell’Associazione Avis di San Buono, Antonio Cupaiolo e il Consigliere Emanuele Cupaiolo, entrambi volontari. Dopo un momento introduttivo, riflessivo e di confronto, con una attenta platea di studenti e una presentazione video che illustrava in breve la storia dell’Avis, l’evento è proseguito in maniera più divertente all’insegna dello sport, organizzando un doppio torneo di pallavolo in palestra e di calcio all’esterno dell’Istituto. -Donare il sangue-, ha ribadito il Presidente Cupaiolo, - è molto semplice, ma di enorme importanza, serve ad aiutare chi è in difficoltà o addirittura in pericolo; tutti noi, un domani, potremmo averne bisogno; ciò significa che, con i fatti, mi sta a cuore la vita di chi soffre. Con un piccolo gesto-, conclude il consigliere Cupaiolo, - è possibile costruire qualcosa di grande.