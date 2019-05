Elezioni: in 18 Comuni del Vastese la Lega è il primo partito, alle 14 inizia lo spoglio per le amministrative

Netta affermazione della Lega anche nei Comuni del Vastese dove si posiziona al primo posto come partito più votato in 18 Comuni su 22. Fanno eccezione Celenza sul Trigno, Guilmi e Tufillo dove trionfa il Movimento 5 Stelle e Lentella, Torrebruna e San Giovanni Lipioni dove vince il Partito Democratico. A Casalanguida in testa c'è Forza Italia. Nella maggior parte dei Comuni al secondo posto troviamo il Movimento 5 Stelle e al terzo il PD.

In questo momento non sono stati ancora comunicati i risultati a Gissi e Montazzoli.

Alle 14 inizia invece lo spoglio per le elezioni amministrative nei Comuni di Carpineto Sinello, Cupello, Fresagrandinaria, Liscia, Gissi, Monteodorisio, Montazzoli, Palmoli, Pollutri, Roccaspinalveti, San Buono, San Giovanni Lipioni, Schiavi d'Abruzzo e Torrebrunache rivelerà il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale.