San Buono, il nuovo sindaco è Nicola Zerra

Nicola Zerra della lista 'Alternativa per San Buono' è il neo sindaco del paese totalizzando 311 preferenze. Una sfida combattuta fino all'ultimo, tra voglia di continuità e desidero di cambiamenti che ha visto sconfitto Elio Longhi della lista 'La rinascita San Buono' con 16 voti di differenza, "L'affermazione della nostra lista avrebbe potuto dare, dopo i primi cinque anni di buona amministrazione, l'ultima spallata ad una stantia nomenclatura che non vuole saperne di tirare le cuoia", dice con rammarico Longhi.

Nelle mani di quest'ultimo il sindaco uscente Nicola Filippone, che non ha cercato un secondo mandato, aveva affidato tutte le sue speranze insieme alla prosecuzione del suo operato. Longhi era sostenuto da Federica Cupaiolo, assessore nella precedente amministrazione e Antonio Marcianelli, consigliere. Il programma di Nicola Zerra, già sindaco negli anni 90', a quanto pare ha convinto di più gli elettori del piccolo Comune del Vastese. Zerra come priorità intende risolvere il problema della viabilità interna, anche con finanziamenti per l'attività di consolidamento delle strade della zona antica, ma anche mettere in sicurezza le strade di accesso al paese.