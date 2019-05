Palmoli, con 487 voti Giuseppe Masciulli riconferma la fascia tricolore

Con 487 voti è ancora Giuseppe Masciulli il sindaco di Palmoli. Il sindaco uscente si riconferma alla guida del paese con la lista "Rinnovamento". Niente da fare invece per Venanzio Tilli della lista "Insieme per Palmoli" che ha totalizzato 87 voti. "Vincere con queste percentuali è stata una grande soddisfazione", afferma il sindaco rieletto Masciulli, "quest'anno sono riuscito nell'intento di coinvolgere molti giovani a impegnarsi per il bene del paese e in tal modo preparare il rinnovamento politico. Da qui si riparte", continua, "Le nostre prime azioni saranno rivolte al completamento di una serie di interventi già messi in campo nei precedenti cinque anni. Mi riferisco agli interventi di messa in sicurezza della viabilità stradale come del dissesto idrogeologico. Attenzione anche alle scuole con il completamento dei lavori del polo scolastico di Fontelacasa che raggrupperà la scuola dell'infanzia e l'asilo nido al servizio dei Comuni di Palmoli, Dogliola e Tufillo", conclude Masciulli.