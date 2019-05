Palmoli, con 200 preferenze è Lorenzo Di Ninni il candidato consigliere più votato

In consiglio comunale dall'età di 19 anni è stato Lorenzo Di Ninni il candidato consigliere più votato nelle ultime elezioni amministrative a Palmoli collezionando ben 200 preferenze. All'interno della lista 'Rinnovamento' in una competizione quasi inesistente che ha visto trionfare il sindaco Giuseppe Masciulli con l'84,44% dei consensi contro il 15,16% dello sfidante Venanzio Tilli. "Sono ancora emozionato per la straordinaria vittoria di ieri", afferma Di Ninni, "Il lavoro costante e l'impegno quotidiano ripaga sempre e ringrazio tutti i palmolesi per la fiducia accordatami di nuovo. Siamo una squadra forte fatta di giovani che daranno il loro contributo per migliorare la vita del nostro paese. Ringrazio il sindaco per aver sempre creduto in me, una persona con capacità, passione e umanità". La sua carta vincente è quella di mettersi al servizio dei cittadini con umiltà. Scontata la nomina a vicesindaco anche per i prossimi 5 anni mentre è in cantiere, visti i risultati, la candidatura a sindaco alla fine di questo mandato, "E' una decisione che prenderemo insieme e in armonia quando sarà il momento", conclude Di Ninni.