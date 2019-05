Monteodorisio, Angela Menna è la più votata tra i candidati: sarà vicesindaco

Tra i candidati consiglieri più votati nelle ultime elezioni ammnistrative a Monteodorisio c'è Angela Menna con 111 preferenze. Il responso delle urne ha decretato la vittoria di Catia Di Fabio a capo della lista civica 'Nuovo Agire' (872 voti) che ha quasi triplicato l'esito del rivale Nicola Generoso di 'Legati per Monteodorisio' (351 voti).

"E' stato un risultato soddisfacente", dichiara Angela Menna, giornalista e laureata in Management&Business Communication, "Ma la vera vittoria è stata quella di trascorrere questo intenso mese di campagna elettorale tra la gente del mio paese che ha saputo dimostrarmi vicinanza e calore rafforzando quel senso di appartenenza alla mia comunità che ho sempre avuto", continua, "Ritengo che sia necessario intervenire su viabilità, sicurezza, sanità: temi per i quali mi batterò. Vorrei inoltre che il mio contributo sia nell'ambito della comunicazione, considerate le mie esperienze pregresse in campo giornalistico e come social media manager, in modo da rafforzare e valorizzare l'immagine del nostro territorio. Ringrazio tutte le persone che hanno avuto fiducia in me e hanno deciso di credere in me", conclude Menna, "ora il nostro obiettivo è quello di lavorare insieme per un unico scopo: il bene di Monteodorio".

Sono state assegnate intanto le deleghe all'interno del consiglio comunale: secondo gli accordi interni sarà Angela Menna a ricoprire la carica di vicesindaco per i primi due anni e mezzo, i restanti due anni e mezzo passerà il testimone ad Alessandro Mucci, ora assessore.