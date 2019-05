Il 31 maggio evento conclusivo del progetto contro il bullismo e​ cyberbullismo "Tutti per Uno e Uno per Tutti"

Il 31 maggio 2019 ore 9.00 presso il Palabcc le scuole dell'ente​ d'ambito sociale n.14 Alto Vastese​ che hanno partecipato​ al progetto tutti per uno, uno per tutti contro il cyberbullismo, le scuole di Cupello e alcune scuole superiori di secondo grado di Vasto si incontreranno presso il PaBCC di Vasto per una festa all'insegna dell'amicizia e del rispetto dell'altro.​

L'iniziativa vedrà la partecipazione del Sindaco di Vasto Francesco Menna, di Flavia Rizza testimonial della polizia postale sul cyberbullismo,​ del Ten. Luca D'Ambrosio, comandante in S.V. Compagnia Carabinieri di Vasto, presenza costante negli incontri dell'associazione Emilyabruzzo con le scuole del territorio e del Presidente della Fondazione BCC della valle del Trigno Nicola Valentini che premierà i lavori degli alunni . Saranno presenti Saverio Di Giacomo, il Sindaco di Monteodorisio Catia Di Fabio,​ capofila del progetto,​ Graziana Di Florio, Sindaco del comune di Cupello e il professor Mario Marinucci del Palizzi di Vasto che ha curato il concorso che ha dato un nuovo LOGO all'associazione.​

Ogni parola ha conseguenze. Ogni silenzio anche.​ Jean Paul Sartre

Questo è il messaggio con il quale l'associazione​ Emilyabruzzo,( SAVE: Sportello​ antiviolenza Emily) impegnata dal 2008 in tutto il territorio contro ogni forma di violenza, conclude un percorso che ha visto i ragazzi protagonisti positivi e propositivi della propria vita

La Presidente dell'associazione Emilyabruzzo​

Prof.ssa Teresa Maria Di Santo