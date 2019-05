Il ‘Service Learning’ degli alunni di Casalanguida per rivivere il passato

E’ stata una mattinata densa di emozioni quella vissuta presso il fondaco del Municipio di Casalanguida(Palazzo Procaccini), nel cuore del borgo antico. Gli alunni della scuola primaria e i bambini della scuola dell’infanzia del paese hanno ripercorso alcuni momenti della vita dei Casalanguidesi degli anni ‘50. Sono stati riprodotti quadri storici relativi al matrimonio, ai mestieri, ai sani divertimenti e ai piatti della tradizione. Notevole è risultata la partecipazione della cittadinanza, in particolar modo dei nonni e dei bisnonni che si sono resi disponibilissimi alla collaborazione con la scuola. Hanno allestito, infatti, un angolo con il corredo matrimoniale del passato, la cosiddetta “dote”, si sono prestati ad insegnare ai bambini passi di danze locali, quali la raspa e il salterello, per poi ballare tutti insieme. Un altro angolo è stato dedicato ai piatti della tradizione, con cibi tipici dell’epoca. Un fuori programma ha reso ancor più accattivante l’evento: una nonna ha esibito un cesto sul capo a dimostrazione del modo di trasportarepietanze nei tempi lontani! La rappresentazione si è conclusa con un divertentissimo spettacolo in cucina… a tema! Ha assistito alla manifestazione la Dirigente Scolastica Dott.ssa Aida Marrone, che ha evidenziato la forte valenza didattica del Progetto e della condivisione di un percorso che ha arricchito sia la nuova generazione che l’intera comunità. Anche il Sindaco Luca Conti si è detto molto soddisfatto per quanto realizzato, confermando la disponibilità dell’amministrazione locale a contribuire alla riuscita di eventi così significativi.

GLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI CASALANGUIDA