Gissi, 'I nonni e il borgo' il tema del concorso "Musica e Poesia della solidarietà"

Cerimonia particolarmente emozionante nella sala incontri dell’Istituto Omnicomprensivo di Gissi, nella mattinata del 31 Maggio, in occasione della premiazione per il concorso“Musica e Poesia della solidarietà”, coordinato dalla prof.ssa Rosanna Colamarino, nell’ambito del progetto di Service Learning - I Nonni e il Borgo -. La Dirigente Scolastica, Dott.ssa Aida Marrone, ha accolto gli alunni e i docenti eha sottolineato il significato dell’iniziativa,all’insegna del rispetto fra generazioni.

Brillante affermazione per l’alunno Nicolangelo Altieri, della classe seconda dell’istituto Tecnico Economico di Gissi. La giuria, composta da docenti, ha premiato l’alunno (1°classificato) con un Diploma di Merito ed un Tablet, per la poesia “Poesia per nonno Panfilo”. L’iniziativa poetica ha coinvolto gli alunni delle classi della Scuola Primaria di Carpineto Sinello, le classi terze e quarte della Scuola Primaria di Gissi, le classi seconde della Scuola Secondaria di Primo grado di Gissi, la classe prima e la classe seconda dell’I.T.E. di Gissi.

Il 2° posto agli alunni delle classi di Carpineto Sinello, con la poesia “Supernonni”, il 3° posto all’alunno Teirau, con la poesia”In Amicizia”. Il 4° posto, ex aequo, a tutti i ragazzipartecipanti.

Emozionatissimi i mini poeti, che hanno ricevuto applausi e complimenti.

Emozioni, dunque, trasmesse attraverso la poesia che rappresenta un linguaggio universale, un modo semplice e diretto per esprimere sentimenti di stima, di rispetto, di riconoscenza che legano i nipoti ai propri nonni, che vanno considerati un valore inestimabile ed una risorsa per la nostra società:

“Un nonno è qualcuno con l’argento nei capelli e l’oro nel cuore”.

A conclusione i ragazzi hanno cantato, diretti dal prof. Mascitelli, l’inno della nostra regione:” Vola VolaVola”, canto che ha avvolto tutti in un abbraccio di condivisione e di calore.