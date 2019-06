Monteodorisio, conclusa con successo la festa patronale di San Marcellino

Si è conclusa con un bilancio del tutto positivo la festa di San Marcellino, patrono di Monteodorisio. Numerosi i fedeli che hanno preso parte alla celebrazione eucaristica, seguita dalla processione.

“È importante la festa patronale e quindi il patrono assume una missione particolare nell’ambito della nostra comunità - afferma don Nicola - è vero che la nostra parrocchia è intestata a San Giovanni Battista, ma dal 1700 ha anche il patrono San Marcellino, che era prete romano e che proprio ieri il calendario assume come festa liturgica, S. Marcellino e S. Pietro. È stato importante anche che si è presentata al pubblico la nuova amministrazione alla quale abbiamo voluto porgere gli auguri ma anche affidare il loro servizio alla protezione del patrono. “

“Un mese e mezzo di preparativi con risultati soddisfacenti - spiega Luana Urbano, presidente del comitato feste - Vogliamo ringraziare tutti i cittadini che ci hanno dato il loro contributo, il parroco per aver posticipato la data della festa per via del maltempo, i cittadini, la nuova amministrazione comunale e gli sponsor.”

“In così poco tempo per organizzare la festa abbiamo avuto un riscontro positivo da parte dei cittadini - dichiara Davide Tellone, vicepresidente del comitato feste - penso che siamo riusciti comunque a fare una bella festa per l’immagine del paese e per il Santo patrono. Il comitato e’ composto anche da persone giovani e non è da sottovalutare perché se non riusciamo a coinvolgere i ragazzi queste tradizioni andranno perse nel tempo. E’ una cultura che dobbiamo tramandare ai ragazzi e continuare a coinvolgerli.”