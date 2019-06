La scuola primaria di Carpineto Sinello al concorso Rotary Campus Abruzzo e Molise

Il 2 giugno gli alunni della scuola Primaria di Carpineto Sinello dell’Istituto Omnicomprensivo ‘’G.Spataro’’ di Gissi,accompagnati dalla Dirigente Scolastica Aida Marrone,dall’insegnante e dalle rappresentanti di classe con lo scuolabus comunale,si sono recati a Roseto degli Abruzzi, presso il Villaggio Lido degli Abruzzi per partecipare alla premiazione del Concorso di Poesie organizzato dal Rotary Campus Abruzzo-Molise, sulla ‘’Diversità’’. L’evento ha contribuito ad una maggiore sensibilizzazione dei bambini sulle tematiche della disabilità in quanto alla manifestazione erano presenti circa 500 disabili provenienti dalle due regioni. La poesia dei nostri alunni è stata selezionata per la fase finale del concorso e con la declamazione dei versi ogni bambino ha ricevuto una simpatica sacca con libri.

Con questa partecipazionela nostra scuola ha rafforzato ancora di piùl’essere un Istituto attento a tutte le forme di INCLUSIONE.

La Nostra Scuola offre a tutti gli alunni uguali opportunità, tutti si adoperano per l’Inclusione degli allievi avendo particolare riguardo per quelli che presentano Bisogni Educativi Speciali. E’ una scuola di tutti e di ognuno che valorizza l’unicità e la singolarità di ogni alunno evitando che la differenza si trasformi in disuguaglianza.Quindi, tutti gli studenti della nostra scuola si sono impegnati con entusiasmo nella scrittura creativa della poesia’’Così diversi …così uguali” sia in lingua italiana che in dialetto, dimostrando grande sensibilità sul tema della diversità, dando voce ai propri sentimenti,alle proprie emozioni e alle proprie idee considerando proprio la diversità come una ‘’Ricchezza’’ che ciaccarezza il cuore, scoprendo che è bello aprirsi agli altri e non allontanarsi da chi è diverso da noi,non fermarsi alle apparenze ma arricchirsi sempre delle nostre reciproche differenze.

E’ importante come tutti hanno compreso che gli ‘’uguali sono diversi’’.La diversità fisica,di cultura,di carattere, di gusti sono l’espressione della nostra uguaglianza.Sono il segno che l’uguaglianza vive nella diversità.Dobbiamo così sforzarci di trovare non dei valori condivisi,ma la convivenza di valori diversi:valori che ci permettonodi convivere nonostante la diversità.