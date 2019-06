"Scampagnate in Fattoria", quattro domeniche in quattro aziende agricole

l 16 giugno prenderà il via "Scampagnate in Fattoria", iniziativa dell'Associazione Donne in Campo.

Quattro aziende agricole e agrituristiche vi aspettano per vivere una domenica diversa, all'insegna della vita rurale contadina, attraverso sapori eccellenti, la riscoperta degli antichi saperi, laboratori, approfondimenti tematici, mercatini e tante altre iniziative rivolte anche ai più piccoli.

Questi sono gli appuntamenti in programma:

Domenica 16 Giugno - Agriturismo Rosso Di Sera a Cugnoli (PE) di Domenica Trovarelli

Domenica 7 Luglio - Agriturismo La Brocca a San Martino sulla Marrucina (CH) di Carla di Crescenzo

Domenica 8 Settembre - Azienda Agricola Biologica Antonella Vicoli a Montenero di Bisaccia (CB)

Domenica 22 Settembre - Azienda Agricola Terrafonte - Prodotti tipici abruzzesi ad Altino (CH) di Annamaria D'Alonzo

Nell'immagine il programma integrale dell'iniziativa.