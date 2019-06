Montenero di Bisaccia, l'8 giugno la terza edizione della "Corsa dei Bersaglieri"

Dopo le festività Mariane e l'appuntamento con Montenero a Tavola 2019, la piazza di Montenero di Bisaccia torna ad animarsi sabato 8 giugno con la terza edizione della "Corsa dei Bersaglieri".

L'evento, organizzato dalla locale sezione dei Bersaglieri intitolata al Ten. G. Cremonese e patrocinato dal Comune di Montenero di Bisaccia, dalla Regione Molise e dalla Provincia di Campobasso, inizierà alle ore 15 con l'arrivo della Fanfara Bersaglieri "La Marmora" di Casoli; alle ore 16 ci sarà la sfilata-carosello della Fanfara nel centro storico; alle ore 17 ci sarà il raggruppamento dinanzi alla sezione dei Bersaglieri, in Via Madonna di Bisaccia; alle 17,15 inizierà la sfilata da Via Madonna di Bisaccia, passando per Via Massangioli, Viale dei Borghi, Via Carabba, e Piazza della Libertà, dove verranno resi gli onori al Bersagliere Tenente Giovanni Cremonese; alle 18,30 sarà celebrata una Santa Messa e alle 19,30 ci sarà una nuova sfilata che dalla Chiesa di San Matteo Apostolo giungerà al monumento in Piazza della Libertà per la deposizione di una corona d'alloro in onore dei caduti e Alza Bandiera; alle ore 20 si terrà il classico "Rancio Cremisi" e alle ore 20,30 si terrà il concerto della Fanfara. A fine serata sarà ammainata la bandiera.

"Quella della Corsa dei Bersaglieri è per noi una ricorrenza importante - affermano Antonio D'Ascenzo, presidente del direttivo della locale Sezione Bersaglieri, e il suo vicepresidente Vittorio Berchicci - perché ci fa rivivere momenti importanti della nostra vita, ma anche della storia d'Italia. Siamo felici quindi di poter ospitare nel nostro paese la festa dei cappelli piumati che, ne siamo certi, porteranno con sé tanta allegria e tanto amor di patria. Informiamo inoltre che nel corso del pomeriggio di festa sarà presente il Coro degli Alpini della Sezione di San Salvo e i Bersaglieri della Pattuglia Ciclistica di Lanciano, che con i loro mezzi a due ruote della prima guerra mondiale rievocheranno l'orgoglio delle imprese eroiche d'altri tempi".

"Siamo sempre molto felici di poter ospitare questo genere di eventi a Montenero - dichiarano l'assessore Massimo Di Stefano e il sindaco Nicola Travaglini - perché portano tanta allegria e una sensibile fierezza di sentirsi italiani. Invitiamo quindi tutti i nostri concittadini ad essere presenti in gran numero a questa manifestazione e ad accogliere con calore tutti i nostri ospiti".