Fiume Sinello, sopralluogo dei sindaci di Roccaspinalveti, Montazzoli e Guilmi

Ieri mattina si è tenuto un sopralluogo da parte del Genio Civile e alla presenza dei Sindaci di Roccaspinalveti Claudia Fiore, di Guilmi Carlo Racciatti e di Montazzoli Felice Novello, in merito al noto problema della passerella di attraversamento del fiume Sinello. L'intento del sopralluogo è stato quello di verificare la sussistenza delle condizioni di fattibilità di una soluzione definitiva che agevoli l'attraversamento del fiume da parte degli utenti.

“Nell'ultimo pubblico comizio della passata campagna elettorale tenutosi il 24 maggio scorso” afferma Claudia Fiore sindaco di Roccaspinalveti, “promettemmo che, attraverso l'interlocuzione con gli altri Sindaci, avremmo fatto in modo di sistemare ripristinandone la utilizzabilità in tempi rapidissimi, seppur in via provvisoria, la passerella/ponticello che attraversa il fiume Sinello.

Da lunedì scorso la passerella in questione è di nuovo percorribile.Questo non toglie che ci stiamo attivando, con i necessari tempi tecnici, anche al fine di trovare una soluzione definitiva al problema”.