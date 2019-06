San Buono, giuramento del sindaco Zerra: ecco il nuovo consiglio

Con l'elezione di Nicola Zerra sindaco di San Buono prende forma il nuovo consiglio comunale. Nei giorni scorsi si è tenuta la prima seduta consiliare d'insediamento in cui sono stati nominati Mario Ranni vicesindaco e Franca Paola Cericola assessore. Il principale impegno ribadito dal neo sindaco, è il coinvolgimento maggiore dei cittadini alla cosa pubblica, "anche con la creazione di un comitato per ascoltare e cercare di risolvere le loro esigenze", dice Zerra, "E' importante inoltre rendersi disponibili a tutte le associazioni locali, Pro Loco, Avis e associazioni sportive". Il recente risultato elettorale ha dimostrato un desiderio di cambiamento rispetto al passato che nutriva la comunità cittadina. A capo della lista 'Alternativa per San Buono' il primo cittadino ha accumulato 311 preferenze battendo il rivale Elio Longhi della lista "La rinascita San Buono", nelle cui mani il sindaco uscente, Nicola Filippone, aveva passato il testimone. Nicola Zerra, già sindaco negli anni 90', intende risolvere il problema della viabilità interna, anche con finanziamenti per l'attività di consolidamento delle strade della zona antica, e mettere in sicurezza le strade di accesso al piccolo Comune. "Ci siamo insediati con il compito di rendere migliore il nostro paese", afferma Zerra, "Il decoro urbano e l'attenzione per le fasce più deboli saranno i punti cardine del mio mandato".