Sfilata dei carri, musica e giocolieri: ripartita l’organizzazione del Gran Carnevale estivo di Scerni

“Dopo il successo dell’estate scorsa l’associazione Carnevalari non ha esitato un istante nel ripartire con l’organizzazione e la preparazione dell’evento estivo programmato per il prossimo 7 agosto”. Ad annunciarlo è il presidente del sodalizio Ubaldi Ottavio che spiega come “sono già diversi giorni che abbiamo rimesso in moto la macchina organizzativa e possiamo annunciare che il Carnevale estivo sarà una serata indimenticabile nei suoi contenuti e per i diversi spettacoli che inizieranno al tramonto e termineranno all’alba. Infatti, oltre alla sfilata delle maschere e carri allegorici, avremo ottimi e gustosi stand enogastronomici e tanta musica sia per grandi sia per i più giovani, fino ad arrivare al Dj Set. Nelle prossime settimane – conclude Ottavio - illustreremo nel dettaglio il programma e voglio ringraziare sia i componenti dell’associazione che sono già al lavoro e tutti coloro che vogliono darci un contributo fattivo alla riuscita dell’evento”.