Il 15 e il 16 giugno appuntamento con la "Sagra della Cultura" a Cupello

Una fabbrica delle idee per costruire bellezza. Giunta alla quarta edizione, “La Sagra

della Cultura”, titolo provocatorio e beffardo per la festa della cultura ideata dall’Università delle

Tre Età di Cupello in collaborazione con le principali associazioni locali e del territorio,

professionisti e studiosi, nella bella cornice del centro storico di Cupello, offre al pubblico di

giovani e adulti la possibilità di visitare mostre, assistere a seminari e presentazioni libri, partecipare

a laboratori, letture e concerti.

In pratica, circolazione di idee e di passione. Inoltre, dedicato alla salute, all’ambiente e

all’alimentazione, “La Cittadella della Bellezza” è l’evento nell’evento, per fare informazione e

prevenzione, con seminari, prove, degustazioni, prodotti e buone pratiche.

Presso la rinnovata Sala Multimediale del Palazzo Comunale sarà possibile visitare la “Mostra

Collettiva” di artisti, artigiani e creativi, tra cui l’astrattista iraniana Elaheh Rafiei Far con i suoi

dipinti ad olio, acrilico e tecnica mista, la mostra fotografica dedicata alla Costa dei Trabocchi, le

foto degli allievi del corso di fotografia tenuto dal professionista Costanzo D’Angelo per l’Unitre di

Vasto, i manufatti della Scuola dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale di Cupello e tanti altri ancora.

Inoltre i rari oggetti storici e della tradizione locale esposti per l’occasione dal “Museo Itinerante

delle Tradizioni e della Cultura Contadina d’Abruzzo” curato dall’Unitre di Cupello.

Associazioni, scuole, autori, aziende, professionisti, cori e gruppi musicali. Due giorni di libri,

letture, laboratori per ragazzi, stage e conferenze continue dalle ore 18 in poi, ma anche salute,

ambiente e alimentazione. Si comincia Sabato alle ore 9:00, con ritrovo in piazza Garibaldi per

“Entroterra”, l’allenamento a passo libero, Cupello-Monteodorisio e ritorno organizzato dalla

Podistica Cupello per arrivare fino alle 21:30 con la lettura de cielo, delle stelle e dei pianeti

insieme a Massimo Corrado astrofilo. Alle 21:00, da non perdere, nella splendida cornice del

Cortile di Palazzo Comunale, l’esibizione del “Movie Music Quartet” le più belle colonne sonore

con Lili Emilova Stefanova voce, Maria Del Bianco pianoforte, Emilia Lusi clarinetto e Cinzia

Mucci flauto. Mentre Domenica alle 18:45 “Arte, un ponte tra Occidente e Oriente” la lezione

della Prof.ssa Bianca Campli storica dell’arte, alle 19:40 la presentazione del romanzo di Antonello

Loreto “Regina Blues”, per finire alle ore 21:00 con un “Omaggio a Giovanni D’Alberto” poesie

e ricordi a cura di Roberto Boschetti.

Per informazioni e per il programma completo seguire le locandine dedicate, contattare la pagina

Facebook Università Tre Età Cupello oppure il T. 3383104091.

Ingresso libero, tutti sono invitati a partecipare.