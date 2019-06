Il nuovo sindaco di Liscia, Antonio Di Santo, ha scelto la nuova giunta che guiderà l'amministrazione comunale per i prossimi 5 anni. A Gabriele Lucci il ruolo di vicesindaco e a Manuela Petronio l'incarico di assessore. E' invece il capogruppo della maggioranza Agostino Di Santo. Il neo sindaco Antonio Di Santo potrà contare sul grande consenso ottenuto dai cittadini e sull’esperienza dei cinque anni in qualità di vicesindaco nella precedente amministrazione. Anche se ha deciso di non partecipare alle elezioni il sindaco uscente Donato Di Giacomo è presente all'interno del consiglio comunale. "Posso assicurare che ci impegneremo a intercettare nuovi finanziamenti regionali e provinciali, come fatto finora, per la sistemazione delle strade in modo da garantire anche maggiore sicurezza permettendo ai mezzi di soccorso di raggiungere il paese in modo più agevole possibile", afferma Di Santo che è stato eletto con il 58,90% dei voti contro l'opposizione rappresentata dall'ex sindaco Domenico Masciantonio, candidato della lista "Comunità e Territorio". "Quello che mi propongo è di continuare nel nostro operato tenendo sempre alta l'attenzione nei confronti dei cittadini", dice il primo cittadino.