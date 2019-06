Saldi estivi 2019: ecco quando iniziano in Abruzzo

Dureranno dal 6 luglio al 29 agosto i saldi estivi in Abruzzo.Data che si è deciso di non oltrepassare in quasi tutta Italia. La data iniziale stabilita per i saldi estivi 2019 quindi è, tranne Liguria e Sicilia in cui inzieranno il 1° luglio, la medesima per tutte le regioni, mentre quella che cambia in base ai casi è la data in cui termineranno le promozioni.

L'Abruzzo è tra le regioni che protrarranno più a lungo la stagione degli sconti. Manca poco!