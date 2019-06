Chiusura Sp152 per lavori: l'opposizione di Castiglione invita la Regione a istituire il servizio minibus

La chiusura della strada di collegamento Castiglione - Montazzoli continua a tenere banco. Enzo e Domenico Fangio del gruppo consiliare "Uniti per Castiglione" In merito ai lavori al km 5, hanno chiesto al Consigliere regionale Paolucci di fare richiesta alla Regione e all'assessore delegato ai trasporti pubblici, di attivare, immediatamente, minibus che, partendo da Castiglione, possano consentire agli operai pendolari il passaggio sulla ex statale istonia. Altre soluzioni, al momento, rischiano solo di allungare i tempi di inizio dei lavori e la conseguente riapertura, prevista a metà Settembre.

L'avvio dei lavori sulla provinciale 152 Castiglione-Montazzoli si concretizza un’azione infrastrutturale e stradale fortemente voluta dalla Giunta regionale di centro-sinistra in collaborazione con la Provincia di Chieti e con il gruppo consiliare “Uniti per Castiglione”.

La delibera 399 del 21/6/2016 approvava la convenzione tra Regione e Provincia per l’intervento di 500.000,00 dando avvio, nel 2017, ai sondaggi geologici sul sito e successivamente alla progettazione esecutiva, approvata a settembre 2018.

L’avvio dei lavori ha ovviamente provocato l’interruzione dell’utilizzo della sp152 che viene utilizzata dai pendolari e dai lavoratori per spostarsi in Val di Sangro.

La concomitante chiusura ai mezzi pesanti anche nella ex Istonia, la strada che conduce dall’alto Vastese all’alto Molise, rende praticamente impossibile accedere al luogo di lavoro utilizzando il mezzo pubblico.

"Chiediamo alla Regione - hanno sottolineato Paolucci e i due Fangio - di convocare immediatamente un tavolo di lavoro con la Provincia di Chieti e invitando la Provincia di Isernia e, quindi,studiare la possibilità di utilizzare di mezzi minibus per aggirare il divieto ai mezzi pesanti e per poter temporaneamente permettere ai lavoratori di poter transitare con mezzo pubblico sulla ex Istonia in attesa della conclusione dei lavori sulla SP 152".