Gissi, premiate le classi vincitrici del concorso "Programma una storia 2019"

Nell’ambito del Programma Il Futuro, un progetto realizzato dal CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale Informatica) in accordo col MIUR (Ministero Istruzione, Università, Ricerca) per diffondere nelle scuole le basi scientifiche dell’informatica, lunedì 17 giugno nella sala Aldo Moro del MIUR, a Roma, in occasione dell’ evento celebrativo di chiusura del quinto anno di programma il futuro sono state premiate le 13 classi vincitrici del concorso “Programma una Storia 2019”, finalizzato alla promozione delle tecnologie digitali e alla programmazione informatica nonché ad offrire l’opportunità di vivere un’esperienza di creatività. L’iniziativa ha coinvolto ben l’80% degli istituti scolastici, e oltre 53 mila insegnanti e studenti iscritti alla piattaforma. In apertura il saluto della Dott.ssa Maria Assunta Palermo, Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica e, a seguire, la prof.ssa Anna Brancaccio dirigente del MIUR per gli ordinamenti scolastici e per la valutazione del sistema nazionale di istruzione, che si è soffermata sull’importanza delle competenze nel campo lavorativo e sulla risoluzione del problema. Competenze che si possono sviluppare intorno ad un’attività di programmazione. Per i Risultati di “Programma il Futuro” è intervenuto il Dott. Enrico Nardelli, CINI e Univ. Roma Tor Vergata, Coordinatore del progetto, che ha sottolineato che tutta la logica delle strutture di programmazione è applicabile in qualsiasi contesto e per qualsiasi disciplina. Una didattica attiva, fondata sulla ricerca di risposte, sul problem solving, in cui le abilità e le conoscenze in ambito di coding diventano facilmente delle competenze multidisciplinari, che lo studente è in grado di utilizzare in altri ambiti che non siano solo quelli strettamente informatici.

Per la formazione informatica per lo sviluppo del Paese: il ruolo della Corporate Social Responsibility, hanno relazionato Claudio Biestro, Engineering, Direttore Personale e Organizzazione e Fausto Bolognese, Eni, Vice Presidente ICT, Responsabile sistemi finance e procurement- Per la Cittadinanza digitale consapevole: le guide di “Programma il Futuro”, è intervenuta Isabella Corradini, Presidente Centro Ricerche Themis. A conclusione, la Premiazione delle scuole vincitrici del concorso “Programma una Storia 2019”. L’edizione 2018-19 del progetto, la quinta, ha potenziato il lavoro sulla cittadinanza digitale, partendo dal principio che la formazione di base sull’informatica deve andare di pari passo con l’uso consapevole delle tecnologie digitali. Ogni studente, inoltre, dovrebbe avere la possibilità di acquisire consapevolezza digitale, anche attraverso l’educazione all’uso positivo e critico dei social media e degli altri strumenti della rete, imparando a gestire al meglio le dimensioni della riservatezza e della sicurezza in rete poiché non sempre sono pienamente consapevoli dei rischi ai quali possono esporsi sul web (danni alla privacy, cyberbullismo, molestie in rete, etc.). Durante l’evento è stata presentata la nuova guida “Comunicare in modo sicuro”, la prima di una serie rivolta alle scuole secondarie di primo grado. I premi assegnati ai vincitori del concorso (laboratori didattici e kit di robotica) sono stati messi a disposizione da Eni (mecenate) ed Engineering (benefattore). Il momento più coinvolgente per i ragazzi la premiazione: l’Istituto Tecnico Economico di Gissi dell’Istituto Omnicomprensivo “G. Spataro” è risultato tra i vincitori del concorso con la presentazione di un lavoro digitale ben strutturato e ispirato all’opera “I Promessi Sposi” di A. Manzoni.

Lo sviluppo e la diffusione dell’informatica hanno cambiato metodi e procedure in tutti i campi dell’attività umana, pertanto l’impatto dell’informatica nel mondo letterario è significativo.

La letteratura, pur essendo un’attività fondata sul linguaggio e presentando di conseguenza caratteristiche di variabilità non è rimasta tuttavia insensibile alle novità della tecnologia.

Il mondo degli studi letterari è attratto ed in parte anche convinto che le possibilità offerte dalle tecnologie informatiche, possano dare una valida e forte carica innovativa che può rappresentare una forte motivazione per i ragazzi.

Orgogliosi di questo risultato, frutto dell’impegno costante e proficuo di alcuni alunni delle classi prima, seconda e terza e dei docenti referenti del progetto il prof. D. Pacella, la prof.ssa P. Marrocco, il prof. E. D’Ugo, la prof.ssa P. Marcovecchio. Il premio ricevuto: un Kit di Robotica, sponsorizzato da Engineering, che completerà gli ambienti educativi e innovativi della scuola.

E’ un altro importante traguardo formativo raggiunto dalla nostra scuola.

Un grazie alla nostra Dirigente Scolastica Dott.ssa Aida Marrone, che promuove iniziative e percorsi di formazione rivolti all’uso di nuove tecnologie finalizzate a rendere sempre più innovativa la didattica.