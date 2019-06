A Schiavi di Abruzzo, dal 28 al 30 giugno, la decima edizione di “Schiavi della Musica”

Torna la rassegna musicale-culturale “Schiavi della Musica” (a cura dell’omonima associazione), ormai divenuta punto di riferimento della musica indipendente. Tre giornate interamente dedicate alla musica, che vedranno alternarsi diverse realtà della scena musicale italiana.

Il piccolo comune dell’Alto Vastese, a 1168 metri sul livello del mare, nei giorni 28-29-30 giugno si animerà per questa imperdibile iniziativa che coinvolgerà non solo la comunità locale ma, come ormai da tradizione, molti appassionati provenienti da tutta Italia.

Le varie esibizioni delle band unite alla bellezza naturale del posto, al paesaggio infinito, all’ospitalità e alla simpatia degli abitanti saranno gli ingredienti del Festival.

Non mancate quindi all’appuntamento dell’edizione 2019 di “Schiavi della Musica”, tre giorni per bere, mangiare, ballare, cantare, divertirsi ed essere ‘schiavi in libertà’.

“Noi siamo Schiavi della Musica e chi non è schiavo della musica è SCHIAVO DI QUALCOSA DI PEGGIO!”

Schiavi di Abruzzo vi aspetta.

Programma

Venerdì 28 giugno

VAN ALKOL (rock)

JOE CARUSO BLUES BAND (blues)

Sabato 29 giugno

SUNSET (pop-rock)

NOT JUST JAZZ (rockabilly)

Domenica 30 giugno

LE TRACCE RARE (Rino Gaetano tribute)

• PER INFO E CONTATTI

schiavidellamusica@gmail.com

Direzione Organizzativa 347.6583635

• Cercaci sul WEB:

www.facebook.com/schiavidellamusica

Schiavi di Abruzzo (CH)

Piazza Vittorio Emanuele 28-29-30 giugno

Apertura stand ore 19:00 - Inizio concerti ore 22:00.