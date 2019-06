Tirocini regionali con Garanzia Giovani 2, Afor accreditato come Soggetto Attuatore

Dal 1 al 20 a luglio è aperta la prima finestra temporale di Garanzia Giovani 2 per poter inoltrare presso la Regione Abruzzo le richieste di finanziamento per l'attivazione di percorsi di tirocinio extracurriculare con partenza 1 settembre.

Come nella precedente programmazione, l'avviso con una dotazione finanziaria di 13 milioni di euro per l'attivazione complessiva di 6000 tirocini, prevede un' indennità mensile a favore del tirocinante pari a € 600 che verrà corrisposta mensilmente per metà dal datore di lavoro e per metà dalla Regione Abruzzo.

Sono finanziabili sia tirocini della durata di 6 mesi che di 12 mesi: questi ultimi però riservati solo alle categorie svantaggiate.

I destinatari sono ragazzi iscritti al programma Garanzia Giovani, attualmente non impegnati in attività lavorative o formative (Neet) e che in passato non abbiamo già beneficiato di tale misura.

AFOR, agenzia per il lavoro accreditata dalla Regione Abruzzo come Soggetto Attuatore per l'attuazione di tutte le misure di Garanzia Giovani (consulta Catalogo https://bit.ly/2xdtkKq) è come sempre, a disposizione di tutte le aziende interessate all'attivazione di percorsi di tirocinio ed invita tutti i ragazzi in cerca di un occupazione ad iscriversi sul sito di annunci di lavoro AFORISORSE, https://aforisorse.afor.cloud/ ottima vetrina per poter essere notati e di conseguenza chiamati a colloquio dalle aziende del territorio interessate... Tutti i servizi offerti da AFOR sono gratuiti sia per l'azienda che per il candidato in cerca di lavoro.

https://www.youtube.com/watch?v=h5ppCsksoi0

