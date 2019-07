“Il libro rende i propri autori immortali:" successo a Gissi per la presentazione di ‘Favole di cioccolata - Storie tra Borghi, castelli, paesi incantati’

Ottimi riscontri per la presentazione del libro “Favole di cioccolata - Storie tra Borghi, castelli, paesi incantati,” (Gemma Edizioni), una raccolta di storie scritte dagli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado dell'Istituto Omnicomprensivo di Gissi.

Nel corso dell’evento, alternato dalla lettura dei testi prodotti dagli studenti e da interventi musicali, sono stati offerti preziosi spunti di riflessione dalla dott.ssa Aida Marrone, dirigente scolastica dell’Istituto Omnicomprensivo “G. Spataro”; Mattia Basilico, consigliere delegato del Comune di Gissi; dott.ssa Filomena Lucci, formatrice Metodo Montessori e assessore all’Istruzione del Comune di Carpineto Sinello; Davide D’Ugo, laureato in Beni Culturali e Gemma Gemmiti, fondatrice della casa editrice Gemma Edizioni.

“Il libro rende i propri autori immortali poiché le loro parole vivranno per sempre – spiega la dirigente scolastica Aida Marrone - il libro, oltre ai limiti posti dal tempo, supera anche quelli geografici. Sappiamo da dove partono i libri, proprio da qui, da questa piazza, ma nessuno di noi sa quali strade prenderanno e dove arriveranno. L'augurio per gli alunni è che vadano lontano e portino le loro parole in tutto il mondo. Ringrazio tutti i partecipanti, piccoli e adulti, che hanno reso possibile un momento così intenso, di incontro armonioso e di partecipazione vera – prosegue la dirigente - abbiamo vissuto davvero l'incanto dei piccoli paesi in cui sono ambientate le storie del libro, che invita tutti ad intensificare l'impegno per la salvaguardia e la valorizzazione di questi scrigni che racchiudono preziosi tesori umani oltre che artistici e storici. La pubblicazione di questo libro ha coniugato ancora una volta il lavoro didattico per la crescita culturale ed umana dei nostri alunni e il servizio alle comunità di appartenenza, in un'ottica di virtuosa sinergia scuola-territorio.”