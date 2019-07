Scerni: il vigile Giuseppe Sabatini va in pensione, il saluto dell'amministrazione comunale

Questa mattina presso la sala consiliare del Comune, si è svolta la cerimonia di saluto del Sindaco e l'amministrazione comunale al Vigile Urbano Giuseppe Sabatini per il raggiungimento della meritata pensione. Ci saluta una persona conosciuta da ogni cittadino, giovane e non, sin dai suoi esordi come autista degli scuola bus comunali. Goditi la Tua meritata pensione Giuseppe, sappi che il comune avrà sempre le porte aperte quando deciderai di passare, anche solo per un saluto.