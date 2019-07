Monteodorisio, nuove adesioni alla Lega: “Ottenuti ottimi riscontri”

Domenica di tesseramento per la Lega. Anche a Monteodorisio ieri è stato allestito un gazebo, dove gli attivisti si sono impegnati ad accogliere nuovi membri. 29 sono state le nuove adesioni, tra cui quattro della nuova amministrazione comunale. Angela Menna, vicesindaco, Berardino Della Penna, Claudio Burracchio e Nicola D'Oria, consiglieri comunali.

“È stata una bella serata, abbiamo raggiunto un bel numero di tesserati per un paese come il nostro - spiega Venanzio Mirolli, coordinatore della Lega di Monteodorisio - le persone credono nella Lega, dobbiamo continuare a dare forza al nostro partito e a crescere. Dopo il grande risultato ottenuto a Monteodorisio nell’ambito delle elezioni europee, anche in questa giornata di tesseramento la gente dimostra di sostenere la Lega. Siamo soddisfatti dell’ottimo riscontro avuto.”

All’iniziativa erano presenti il responsabile provinciale della Lega, Giuseppe Tagliente, il consigliere regionale leghista Manuele Marcovecchio e il gruppo della Lega di Monteodorisio.