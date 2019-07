Medio Vastese: Marsilio e Febbo incontrano i sindaci per plesso scolastico unico

Si è svolta questa mattina, nella sede della Regione a L’Aquila, una riunione relativa al nuovo polo scolastico unico a servizio dei Comuni del Medio Vastese. Insieme al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e all’assessore Mauro Febbo, erano presenti i rappresentanti delle amministrazioni comunali di Carunchio, Palmoli, Tufillo, Celenza sul Trigno, Torrebruna e San Giovanni Lipioni.

La richiesta degli amministratori alla Regione è stata quella di interloquire con il Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali del Ministero dell’Istruzione per portare a conclusione, nel più breve tempo possibile, la procedura amministrativa di impegno delle risorse a favore dell'Inail previste dalla legge n. 205 del 2017 (Legge di bilancio 2018) per la realizzazione di un plesso unico a servizio dei sei Comuni, situato in posizione baricentrica.

Un progetto che rientra nella Strategia delle Aree Interne del Miur, innovativo e tecnologico, rispondente ai criteri di sicurezza, che eviterebbe la chiusura di scuole nei paesi più piccoli o la formazione di multiclassi, che non gioverebbero alla formazione degli studenti.

In attesa che il Miur definisca i tempi e i termini del finanziamento il sindaco di Palmoli, Giuseppe Rosario Masciulli ha chiesto alla Regione di prorogare i termini per l'affidamento dei lavori per la costruzione di un edificio scolastico in località Fonte La Casa di Palmoli di almeno 180 giorni e di consentire la delocalizzazione del plesso finanziato dalla Regione e dal Miur in seguito agli eventi sismici del 2016, in una località più a valle per renderla più vicina agli altri Comuni e di adeguare il finanziamento con fondi integrativi nel caso di un eventuale mancato finanziamento del progetto del plesso unico del vastese di cui sopra.

“Abbiamo ascoltato le esigenze degli amministratori del Medio Vastese – hanno affermato il presidente Marsilio e l’assessore Febbo – abbiamo sottolineato la positività di vedere un comprensorio superare guerre di campanile e portare avanti un progetto intercomunale che potrà portare solo benefici ai giovani studenti della zona. Ci impegneremo nelle sedi opportune per evitare che i finanziamenti vadano persi e che si possa arrivare alla fase cantierabile in tempi brevi”.