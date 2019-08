Rifiuti abbandonati sulla Fondovalle Treste, Di Francesco: “Tolleranza zero per gli incivili” FOTO

Cumuli di rifiuti abbandonati sulla Fondovalle Treste. L’assessore del Comune di Cupello Oreste Di Francesco ha dichiarato: “Tolleranza zero nei confronti degli incivili. Abbiamo gli elementi per risalire a chi ha abbandonato o a chi si è servito di qualche svuota cantine per liberarsi di questa roba. Grazie alle segnalazioni dei cittadini e grazie al supporto della Polizia Municipale”.