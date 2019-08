Successo per la Prima edizione del Carunchio Musica Festival

Grande successo di critica e partecipazione per la prima edizione del Carunchio Musica Festival.

L’evento fortemente voluto e partecipato da parte dell’amministrazione comunale ha visto protagonisti musicisti e cantanti di calibro del panorama internazionale. In tanti sono arrivati nel borgo del piccolo comune del vastese per una serata all’insegna della buona musica.

I protagonisti dei due appuntamenti della manifestazione, gli “Histerico duo” (con Michele Paolino ai sassofoni e Davide Di Ienno alla chitarra) e il “Maurizio di Fulvio (con Alessia Martegiani (voce), Maurizio Di Fulvio (Chitarra) e Ivano Sabatini (Contrabbasso)Trio”, hanno consentito al numeroso pubblico presente di immergersi in atmosfere affascinanti, create dalle note di musicisti apprezzati anche fuori dai confini nazionali.

L’ottimo riscontro da parte del pubblico è stato sottolineato dal sindaco Gianfranco D’Isabella, che ha anticipato l’intenzione di riproporre l’evento anche il prossimo anno:

“Il Carunchio Musica Festival è stato un grande successo: i luoghi si sono incontrati con la musica, l’arte, lo spettacolo e l’emozione. Il risultato: tanta gente che ha assaporato il piacere di stare insieme in una cornice di autentica suggestione. Un’iniziativa da ripetere e sviluppare perché può rappresentare un vero volano per valorizzare ancor di più il centro storico di Carunchio”.