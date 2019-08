Giuliano Palma in concerto a Monteodorisio per la festa della Madonna delle Grazie

È Giuliano Palma il cantante scelto dal comitato feste per esibirsi in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie a Monteodorisio. Il concerto è in programma domenica 1 settembre.

“La scelta per l’artista che avremo l’onore di ospitare per i festeggiamenti della Madonna Delle Grazie è ricaduta su Giuliano Palma, artista a 360 gradi - spiega il comitato feste - con la sua band e la sua musica garantisce la qualità unitamente ad un grande spettacolo, in un perfetto equilibrio con le esigenze popolari della nostra festa di paese.”