Cibo, musica e divertimento, il 7 agosto torna il Gran Carnevale Estivo Scernese

Presentata Sabato mattina nella sala consiliare del comune di Scerni, la terza edizione del Gran Carnevale Estivo Scernese.

Mercoledì 7 agosto dalle ore 19,00 apertura stand gastronomici! Sfilata Carri allegorici Orchestra Evergreen! DJ set & HOLI COLOR FLUO Birra a volontà! Cacio Cavallo impiccato! arrosticini di Villa Celiera!

Il presidente dei Carnevalari Scernesi Ottavio Ubaldi invita tutti "vi aspettiamo in tantissimi per vivere una lunga notte all’insegna del divertimento e del buon mangiare con ottima birra, con gonfiabili gratuiti per i più piccoli e balli con finale esplosivo e colorato per i più grandi, il tutto fino all’alba!!! Il Sindaco Alfonso Ottaviano “un grande lavoro svolto anche per l’edizione Estiva del Carnevale, dopo il successo dell’evento invernale e dopo la grande riuscita dello scorso anno, ci aspettiamo tanta partecipazione in un clima di serenità e festa che contribuisce ad arricchire l’estate Scernese e la qualità dell’offerta”.