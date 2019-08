Fraine incontra il poeta Franco Arminio, appuntamento il 12 agosto

Definito da Roberto Saviano “Uno dei poeti più importanti di questo paese” ed impegnato da anni nella salvaguardia dei piccoli paesi delle comunità montane, Franco Arminio sarà ospite della manifestazione “Poesia e bellezza dei nostri borghi e paesaggi” in programma il 12 agosto dalle ore 18.00 in poi a Fraine in provincia di Chieti ed organizzato dalla locale Pro Loco.

Sarà un suggestivo live poetico della sua immensa produzione in versi e, in particolare delle sue odi, tratte dai suoi best seller “Cedi la strada agli alberi” e “Resteranno i canti”. Un momento per celebrare la bellezza dell’animo, dei paesaggi, delle montagne, dei piccoli paesi dell’Appennino, tra dialoghi, riflessioni, poesia e musica.

Oltre che acclamato poeta, Arminio si autodefinisce “paesologo” che espleta attraverso l’osservazione dei paesi e dei luoghi, prestando attenzione a ciò che resta dopo il loro spopolamento verso le città costiere, della malinconia delle case vuote, dello scorrere lento del tempo. Per Arminio i paesi di montagna sono un patrimonio dell’Italia, con i loro ambienti, culture, tradizioni. Per questo motivo auspica un nuovo umanesimo delle montagne. Franco Arminio collabora con vari quotidiani tra cui “La Repubblica”, “Il Corriere della Sera” e “Il Fatto Quotidiano” e nella sua carriera ha ricevuto molti premi tra i quali il Premio Napoli (2009) e il Premio Carlo Levi (2013).

“Tutto questo fa di Franco Arminio il poeta più seguito dalla rete – dice con soddisfazione Giacomo Di Pasquale, Presidente della Pro Loco Fraine – Siamo orgogliosi di avere come ospite Arminio nel nostro piccolo paese di Fraine e di aver accettato il nostro invito nonostante i suoi numerosi impegni estivi in tutta Italia. L’incontro con Franco Arminio sarà l’evento clou del programma culturale della nostra associazione. I paesi montani non solo sono vittime di una massiccia diminuzione demografica, ma soprattutto di una grave carenza di attenzione da parte della politica e delle istituzioni, dalla viabilità alle scuole, dalla sanità alla sicurezza”.

“Con Arminio parleremo di poesia e bellezza, ma dialogheremo anche di territorio – conclude Giacomo Di Pasquale – Sarà un bellissimo giorno di riscatto culturale per la comunità di Fraine, grazie alla poesia di Franco Arminio, sinergia potente di passioni intime e impegno civile e agli intermezzi musicali a cura di Michele Stampone e Domenico Travaglini”.